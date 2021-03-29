Венесуэла предложила оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в качестве платы за вакцины от коронавируса поставки нефти. Об этом сообщает RT.

Он также добавил, что у страны имеются нефтяные суда, а также клиенты, которые готовы купить ее.

"Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем", – подчеркнул он.

На данный момент Венесуэла получает вакцины против коронавирусной инфекции от России и Китая.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заражения коронавирусом после вакцинации одним компонентом "Спутника V" крайне редки.

Он напомнил, что спустя 21 день после первой инъекции вакцины необходимо ввести вторую. Спустя три недели после введения второго компонента пациент уже может считаться вакцинированным и полностью защищенным от коронавирусной инфекции.