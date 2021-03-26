Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заражения коронавирусом после вакцинации одним компонентом "Спутника V" крайне редки. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета", – рассказал Гинцбург.
Он напомнил, что спустя 21 день после первой инъекции вакцины необходимо ввести вторую. Спустя три недели после введения второго компонента пациент уже может считаться вакцинированным и полностью защищенным от коронавирусной инфекции.
Гинцбург также отметил, что иммунитет быстрее формируется у молодых людей. У пациентов старше 60 лет процесс выработки иммунитета может занять больше времени.
Ранее ученые выяснили, что антитела после прививки от COVID-19 передаются ребенку через плаценту. В опыте Национального института здоровья (NIH) США приняла участие 131 женщина, в том числе 84 беременные и 31 кормящая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: