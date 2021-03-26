Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заражения коронавирусом после вакцинации одним компонентом "Спутника V" крайне редки. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета", – рассказал Гинцбург.

Он напомнил, что спустя 21 день после первой инъекции вакцины необходимо ввести вторую. Спустя три недели после введения второго компонента пациент уже может считаться вакцинированным и полностью защищенным от коронавирусной инфекции.

Гинцбург также отметил, что иммунитет быстрее формируется у молодых людей. У пациентов старше 60 лет процесс выработки иммунитета может занять больше времени.

Ранее ученые выяснили, что антитела после прививки от COVID-19 передаются ребенку через плаценту. В опыте Национального института здоровья (NIH) США приняла участие 131 женщина, в том числе 84 беременные и 31 кормящая.