Мурашко привился от COVID-19

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

"Я вакцинировался", – подтвердил Мурашко.

Министр не уточнил, какой препарат ему ввели.

Ранее Мурашко оценил сообщения о возможной третьей волне коронавируса в России. Он напомнил о ежедневном снижении заболеваемости в стране.

По словам Мурашко, в настоящий момент в РФ достаточно вакцин. На территории страны зарегистрированы такие препараты, как "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Министр также заявил, что к августу 2021 года планируется привить минимум 60% взрослого населения РФ.