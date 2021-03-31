Мурашко привился от COVID-19

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
"Я вакцинировался", – подтвердил Мурашко.
Министр не уточнил, какой препарат ему ввели.
Ранее Мурашко оценил сообщения о возможной третьей волне коронавируса в России. Он напомнил о ежедневном снижении заболеваемости в стране.
По словам Мурашко, в настоящий момент в РФ достаточно вакцин. На территории страны зарегистрированы такие препараты, как "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Министр также заявил, что к августу 2021 года планируется привить минимум 60% взрослого населения РФ.
Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в РФ преждевременно