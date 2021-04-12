В регионы направили рекомендации по организации летнего отдыха для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство просвещения РФ направило в регионы некоторые методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха для детей в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эти рекомендации призваны обеспечить максимальному количеству детей полноценный отдых и оздоровление. В первую очередь они направлены на профилактику коронавирусной инфекции, а в их основе лежит постановление главного санитарного врача России.

Министерство также дало рекомендации по взаимодействию с организациями дополнительного образования и другими образовательными организациями для заполнения графика дня детей на время каникул и предложило выделить средства из бюджета на развитие необходимой для этого инфраструктуры.

"Незамедлительно информировать Минпросвещения России обо всех несчастных случаях с детьми во время организованного отдыха и своевременно предоставлять сведения в рамках мониторинга оздоровительной кампании, который проводится ведомством", – добавили в ведомстве.

В рекомендации также вошли меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, среди которых генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены, ограничения по количеству детей, ежедневное измерение температуры у сотрудников и детей, ежедневная уборка, проветривание помещений и дезинфекция воздуха.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отдыхать внутри страны, чтобы "не зависнуть" на карантине. Глава службы считает, что так граждане обезопасят себя от возможного карантина в других странах, во многих из которых наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусом.