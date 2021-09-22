В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году

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В России в следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Это плюс 6,4% к уровню 2021 года", – сказал он.

По словам главы Минтруда, в нескольких отраслях произошел рост оплаты труда, что, в свою очередь, приводит к увеличению медианной зарплаты и, следовательно, повышению МРОТ.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет за счет решения повысить МРОТ.

Повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года коснется 4,7 миллиона работников в РФ.