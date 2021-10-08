Размер максимального пособия по безработице в РФ увеличат до 12 792 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Размер максимального пособия по безработице в РФ предлагают увеличить в 2022 году до 12 792 рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, – 12 792 рубля", – говорится в документе Минтруда РФ.
В министерстве обратили внимание на то, что в 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.
В России с 1 октября изменился порядок выплаты детских пособий. Ежемесячные перечисления семьи с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка будут получать только на карту "Мир" или наличными.
Изменения коснулись лишь россиян, которые получают данную выплату на карту международных платежных систем. При этом пользующихся для получения надбавки счетом по вкладу, номинальным счетом или доставкой почтой нововведения не затронули.
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