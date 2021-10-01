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Общество

08:15

Эксперт рассказала, кому из россиян повысят зарплату в октябре

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что некоторые категории граждан в октябре получат повышенную зарплату, передает агентство "Прайм".

С 1 октября ожидается индексация жалования военнослужащих на 3,7%. Кроме того, аналогичная мера ожидается для бюджетников, но уровень прибавки зависит от отраслевой специфики и регионального фактора.

"Для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6%. Для другой части – прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, – повышение будет на 3,8%", – заявила Финогенова.

Еще одно изменение коснется детских пособий и выплат по беременности и родам, уходу за ребенком, а также пособий по безработице. С октября их будут начислять только на карту "Мир", а при ее отсутствии – на банковский счет.

Ранее стало известно, что министерство труда и социальной защиты населения рассмотрит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате родителям детей школьного возраста для их подготовки к учебному году. В инициативе предлагается предоставлять родителям по 20 тысяч рублей.

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс рублей на подготовку детей к школе

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