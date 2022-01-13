Экономист напомнила о пенсионных изменениях в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В текущем году на пенсию смогут выйти женщины 56,5 года и мужчины 61,5 года и имеющие стаж работы не меньше 13 лет, сообщила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Также, по словам эксперта, одним из условий для выхода на пенсию в 2022 году является заработок 23,4 коэффициента.
Иванова-Швец напомнила, что с января планируют проиндексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам.
Уточняется, что до 2022 года размер индексации (5,9%) превышал официальный уровень инфляции. Однако после большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре размер индексации собирались пересмотреть, так как сегодняшний уровень инфляции превысил прошлогодний показатель, напомнила доцент.
"Вопрос решится, скорее всего, когда будет определена и изыскана сумма для индексации", – отметила эксперт.
Среди других изменений в этом секторе, которые перечислила эксперт, присутствует в том числе повышение стоимости пенсионного балла. Теперь он составит 104,69 рубля.
Ранее Владимир Путин предложил в текущем году проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. Он напомнил, что в настоящее время инфляция наблюдается на уровне 8,4%.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова между тем отметила, что, если соответствующее решение будет принято, ежемесячные доходы россиян пенсионного возраста вырастут примерно на 1 400 рублей.
Кроме того, в России в текущем году могут провести реформу накопительных пенсий. Уточняется, что разрабатываемый проект предполагает трансформацию замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение.
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