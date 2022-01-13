Индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года

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Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января", – цитирует Матвиенко ТАСС.
По словам спикера Совфеда, это является справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие.
Накануне Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.
Ранее также стало известно, что в России в 2022 году могут провести реформу накопительных пенсий, соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы в текущем году. Уточняется, что разрабатываемый проект предполагает трансформацию замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение.
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