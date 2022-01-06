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Общество

02:51

Россиянам объяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу

общество финансы

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Эксперт НПФ Евгений Биезбардис рассказал, как получить пенсионные накопления при достижении "старого" пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФР или НПФ. Сделать это можно в личном порядке или по почте, заранее заверив необходимые документы у нотариуса.

"Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату или единовременную выплату", – приводит слова Биезбардиса агентство "Прайм".

Эксперт подчеркнул, что получить единовременно накопления может не только пенсионер, но и его правопреемник в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.

Ранее профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что неработающие пенсионеры, которые отработали более 30 лет в сельской местности, с 2022 года смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.

Она также добавила, что из-за растущей инфляции повышение пенсий в текущем году коснется тех, кто проработал в колхозах и совхозах до 1992 года, а также бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН и тех, кто работал в условиях Крайнего Севера.

В ПФР назвали условия назначения пенсии в 2022 году

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