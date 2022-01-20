Работающим подросткам-льготникам могут вернуть доплаты к пенсиям

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В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о доплатах к пенсиям для детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца, в тех случаях, когда они берут подработки. Об этом сообщает "Парламентская газета".
В настоящий момент дети-льготники лишаются доплаты к пенсии, если работают в свободное от учебы время.
Авторами законопроекта стали сенаторы во главе с зампредом Совета Федерации Галиной Кареловой. Они отмечают, что социальные выплаты обычно выше зарплаты подростков, поэтому им невыгодно заниматься трудовой деятельностью.
В законопроекте предлагается оценивать подработки несовершеннолетних как трудовую адаптацию. Одновременно с этим вводится требование после 18 лет рассматривать таких подростков как ранее не работавших.
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева ранее рассказала, как россияне могут увеличить пенсию. В частности, пенсионеры могут обратиться за доплатами, льготами и перерасчетами выплат.
В Госдуме рассмотрят законопроект об индексации пенсий на 8,6%
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