Эксперт объяснила, когда пенсионеру выгоднее уволиться

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Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина объяснила, в какой момент увольнение для пенсионера будет более выгодным. Об этом она рассказала в беседе с агентством "Прайм".
По словам Сорокиной, пенсионеру будет выгоднее увольняться ближе к концу месяца.
Как объяснила эксперт, Пенсионный фонд России получает от работодателей информацию о работниках один раз в месяц. По этой причине доплата пенсионеру после увольнения будет рассчитываться только с начала следующего месяца, когда он получит статус "неработающего".
Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, в каких случаях пенсионер может рассчитывать на сокращение выплаты по своему долгу. Как указала специалист, некоторые долговые обязательства можно списать по истечении трехлетнего срока исковой давности.
До этого россиянам объяснили, кто имеет право выхода на пенсию по "старому" пенсионному возрасту.
Как рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, для выхода на пенсию по достижению 55-летнего возраста женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 37 лет. В случае с мужчинами право выхода на пенсию в 60 лет закрепляется при наличии стажа не менее 42 лет.
Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%
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