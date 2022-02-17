Эксперт объяснила, как можно сократить выплаты по долгам пенсионеров

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Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила, в каких случаях пенсионер может рассчитывать на сокращение выплаты по своему долгу. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".
Как указала специалист, некоторые долги можно списать по истечении трехлетнего срока исковой давности. Такая возможность предусмотрена статьей 207 Гражданского кодекса РФ.
"За исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен", – продолжила Ногайлиева.
Сократить размер выплаты по долгу можно и в случае, если пенсионеру было присуждено взыскание. Кроме того, иногда подобный платеж можно полностью аннулировать.
Как отметила Ногайлиева, закон позволяет взыскивать долги пенсионеров со страховой пенсии по старости и по инвалидности, накопительной пенсии, а также срочной пенсионной выплаты.
В то же время взыскание выплат по исполнительному листу пенсии по случаю потери кормильца запрещено, уточнила специалист.
Ногайлиева напомнила, что пенсионер имеет право подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума. Кроме того, у граждан сохраняется возможность пройти процедуру банкротства.
Ранее россиянам объяснили, кто имеет право выхода на пенсию по "старому" пенсионному возрасту.
Как рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, для выхода на пенсию по достижению 55-летнего возраста женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 37 лет. В случае с мужчинами право выхода на пенсию в 60 лет закрепляется при наличии стажа не менее 42 лет.
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