Экономист рассказал о повышении зарплаты работающим пенсионерам в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2022 году вырастет зарплата работающих пенсионеров, если она не достигает минимального размера оплаты труда. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он отметил, что в этом году россиян ждет сразу несколько новшеств. В частности, речь идет об увеличении предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и новом размере МРОТ.

"Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", – пояснил Гиринский.

Эксперт отметил, что индексация по инфляции коснется не всех: исключением могут стать работники государственных и муниципальных организаций, в которых зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов.

Между тем работающих пенсионеров ждут и другие новшества. Так, с 2022 года они смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформлять больничные.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина объяснила, в какой момент увольнение для пенсионера будет более выгодным. По ее словам, наиболее выгодно уходить с работы в конце месяца. Это связано с тем, что пенсионный фонд России получает от работодателей информацию о работниках один раз в месяц, в связи с чем доплата пенсионеру после увольнения будет рассчитываться только с начала следующего месяца, когда он получит статус "неработающий".