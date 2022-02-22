Экономист рассказал о повышении зарплаты работающим пенсионерам в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2022 году вырастет зарплата работающих пенсионеров, если она не достигает минимального размера оплаты труда. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Он отметил, что в этом году россиян ждет сразу несколько новшеств. В частности, речь идет об увеличении предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и новом размере МРОТ.
"Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", – пояснил Гиринский.
Эксперт отметил, что индексация по инфляции коснется не всех: исключением могут стать работники государственных и муниципальных организаций, в которых зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов.
Между тем работающих пенсионеров ждут и другие новшества. Так, с 2022 года они смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформлять больничные.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина объяснила, в какой момент увольнение для пенсионера будет более выгодным. По ее словам, наиболее выгодно уходить с работы в конце месяца. Это связано с тем, что пенсионный фонд России получает от работодателей информацию о работниках один раз в месяц, в связи с чем доплата пенсионеру после увольнения будет рассчитываться только с начала следующего месяца, когда он получит статус "неработающий".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: