Совфед одобрил закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации единогласно одобрил закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Документ, разработанный правительством, был внесен в Госдуму 3 марта. В частности, в документе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Также устанавливаются процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, документ устанавливает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Обострение ситуации в экономике произошло после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

