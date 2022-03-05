Все пенсии и социальные пособия в РФ будут индексироваться по плану

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Все пенсии и социальные пособия в России будут индексироваться по плану, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.

"Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено", – сказал президент.

Также глава государства отметил, что в текущей ситуации необходима максимальная экономическая свобода для бизнеса. По его словам, для этого уже приняты несколько решений и кабмин работает над расширением этих мер поддержки.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому кабмин получает право оперативно индексировать пенсии, а также принимать решения об установлении размера соцдоплаты к пенсии выше установленного законом.

В документе в том числе говорится о расширении полномочий кабмина на 2022 год, куда входит определение особенностей исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

В рамках пленарного заседания сенаторы также поддержали введение ряда мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций. В частности, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий.

Кроме того, в полномочиях кабмина предусмотрена возможность для индексации пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.