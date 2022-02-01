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Общество

01:35

С 1 февраля в России вырастет размер пенсий, пособий и маткапитала

общество

Фото: depositphotos/blinow61

С 1 февраля в России пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 8,6%. Соответствующий закон в конце января подписал Владимир Путин.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля. Это уже вторая по счету индексация пенсий в текущем году, первая была проведена с 1 января – на 5,9%.

Кроме этого, с 1 февраля материнский капитал впервые будет индексироваться по фактической инфляции. Выплата на первого ребенка увеличится до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих – до 693 тысяч рублей.

Также с 1 февраля на 8,4% будут проиндексированы выплаты на детей. В частности, единовременное пособие на рождение ребенка увеличится до 20 472 рублей, а максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 31 282 рубля в месяц.

Также на 8,4% проиндексируют ежемесячные выплаты ряду льготных категорий россиян, в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России.

Москвичам рассказали, насколько увеличатся пенсии после индексации

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