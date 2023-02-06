Песков сообщил о планах Путина продолжить практику встреч с главами регионов РФ

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что Владимир Путин и дальше будет проводить личные встречи с главами субъектов России. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я могу подтвердить, что президент продолжит практику встреч с главами регионов", – сообщил Песков.

Представитель Кремля также не исключил возможность встречи российского лидера с теми, чей губернаторский срок истекает в 2023 году.

Ранее Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В рамках личной беседы Путин и Гладков обсудили вопросы безопасности в регионе. Президент поблагодарил губернатора за стабильную работу в сложных условиях.

В свою очередь, Гладков на встрече с Путиным сообщил, что с начала спецоперации на Украине в регионе погибли 25 мирных жителей. Порядка 96 человек в результате обстрелов со стороны ВСУ получили травмы.



Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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