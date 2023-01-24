Россиян не так просто оболванить – Путин

Фото: kremlin.ru

Жители России достаточно устойчивы к ложной информации. Таким мнением поделился Владимир Путин во время встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который рассказал о дезинформации в украинских СМИ.

"Наших людей не так просто оболванить с учетом характера", – цитирует главу государства ТАСС.

Гладков привел некоторые примеры информационной войны, которую ведет Украина. В частности, россиянам поступали угрозы отправить танки на Белгород. По мнению губернатора, в первые месяцы спецоперации жители не были готовы к такого рода сообщениям, однако сейчас они умеют отличать правду от лжи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян относиться с осторожностью к информации, которую распространяют телеграм-каналы. Он подчеркнул, что по вопросам мобилизации и другим темам следует ориентироваться на слова российского президента.



Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

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