Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ в акватории Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель Су-24 морской авиации уничтожил военный катер украинской армии с экипажем в Черном море. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские силы уничтожили катер Вооруженных сил Украины восточнее острова Змеиного в акватории моря.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ ракетным ударом поразили центры управления и разведки украинской армии. По его словам, цель атаки была достигнута.

До этого он сообщал, что ВС РФ с помощью ракет ликвидировали воинский эшелон ВСУ в районе поселка Дорожного в ДНР. Кроме того, на территории населенного пункта Дружковка российским войскам удалось уничтожить склад боеприпасов 93-й механизированной бригады украинской армии.

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