Самолет Су-30 уничтожил катер ВСУ восточнее острова Змеиный

Фото: vk.com/mil

Российский самолет Су-30 морской авиации уничтожил быстроходный катер Вооруженных сил Украины с экипажем. Это произошло восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В частности, в ночь на 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ.

В них находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

До этого Минобороны РФ заявило, что киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории РФ при помощи беспилотника. Она была пресечена. Дрон удалось перехватить, он рухнул в акватории Черного моря.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении украинских беспилотников над территориями Брянской и Орловской областей. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате уничтожения БПЛА пострадавших нет.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма