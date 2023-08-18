В Минске призвали создать трибунал для наказания преступников Украины

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Международный антифашистский конгресс, прошедший в Минске, принял резолюцию, в которой, в частности, присутствует призыв к созданию трибунала для наказания украинских неонацистов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает … содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины", – следует из документа.

Помимо этого, документом организация призывает международное сообщество, в том числе ООН, обратить внимание и дать оценку событиям в странах, где возрождается фашистская идеология. Члены конгресса также призвали политические партии и общественные организации объединиться в антифашистский фронт, а СМИ – правдиво освещать события и осуждать любые проявления фашизма, нацизма и шовинизма.

В ходе конгресса его участники также пришли к необходимости совершенствования международного и национального права, гарантирующего безусловное наказание фашистов и недопущение реабилитации идеологии. В документе подчеркивается, что новая эпоха вновь настойчиво требует единства действий народа в битве с возрождающимся фашизмом.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что участники конференции по безопасности из 101 страны назвали попытки возрождения нацизма серьезной угрозой миру. Помимо этого, опасными для мирового сообщества сочли попытки возрождения в некоторых государствах политики неоколониализма.



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