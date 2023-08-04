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Необходимость пресечь неонацистские угрозы киевского режима очевидна, однако во множащихся мирных инициативах по украинскому урегулированию данная тема обходится молчанием, сообщил глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос журнала "Международная жизнь".

По его словам, все страны, которые Запад "обхаживает" с целью продвижения формулы по урегулированию, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, должны понимать, что на карте судьба миллионов русских людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить.

"Поражение русскоязычных в правах продолжается полным ходом", – подчеркнул министр.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не забудет, что является наиболее пострадавшей в борьбе с нацизмом, и продолжит бороться с неонацизмом на Украине. Глава государства также добавил, что денацификация Украины – одна из ключевых задач России.

Кроме того, Путин ранее заявил, что Украина сделала героями последователей Адольфа Гитлера и возвела их на пьедестал почета. Он также заявил, что Зеленский "прикрывает неонацистов". Друзья-евреи Путина, как сообщил он сам, называют украинского лидера "позором еврейского народа".



В Кремле считают, что Украину нужно зачистить от нацистов