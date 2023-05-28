Пограничники будут использовать все средства, чтобы защитить суверенитет России – Путин

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Владимир Путин поздравил российских пограничников с их профессиональным праздником в своем видеообращении. День пограничника традиционно празднуется 28 мая.

Он отметил, что в основе этого праздника лежат многовековые традиции мужества и доблести, а также благородной преданности стране и своему народу.

"Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов и, если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года", – рассказал президент РФ.

Путин заявил, что сотрудники Погранслужбы являются потомками и наследниками поколения победителей, сокрушившего нацизм. Сегодня пограничники честно и достойно исполняют свой долг, решают сложные задачи по защите госграницы.

Глава государства поблагодарил пограничников за добросовестную службу, особенно отметив всех сотрудников службы, которые участвуют в спецоперации на Украине. Российский президент выразил уверенность в том, что Погранслужба будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы защитить суверенитет страны.

"Уверен в вас, в вашем профессионализме и отваге, и знаю: вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей родины были надежно защищены от любой угрозы", – заключил Путин.

Ранее первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что на польской и прибалтийской границах возрастает риск провокаций.

До этого Кулишов поделился, что с начала проведения спецоперации на Украине более 3,5 миллиона украинских граждан перешли через границу на территорию РФ.