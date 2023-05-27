08:39Политика
Погранслужба отметила возрастание рисков провокаций на польской и прибалтийской границах
Фото: ТАСС/ЕРА/Adam Warzawa
На польской и прибалтийской границах возрастает риск провокаций, заявил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
"Наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей", – передает ТАСС его слова.
Ранее Кулишов сообщил, что с начала проведения спецоперации на Украине более 3,5 миллиона украинских граждан перешли через границу на территорию РФ. Он напомнил, что в связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий был организован въезд лиц, которые вынужденно покинули свои места проживания.
По его словам, на российско-украинском участке госграницы обострились угрозы военного характера. Так, были зафиксированы попытки провокаций со стороны Украины, а также заброски на территорию России диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
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