Погранслужба отметила возрастание рисков провокаций на польской и прибалтийской границах

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На польской и прибалтийской границах возрастает риск провокаций, заявил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

"Наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей", – передает ТАСС его слова.

Ранее Кулишов сообщил, что с начала проведения спецоперации на Украине более 3,5 миллиона украинских граждан перешли через границу на территорию РФ. Он напомнил, что в связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий был организован въезд лиц, которые вынужденно покинули свои места проживания.

По его словам, на российско-украинском участке госграницы обострились угрозы военного характера. Так, были зафиксированы попытки провокаций со стороны Украины, а также заброски на территорию России диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

