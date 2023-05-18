В Госдуме предлагают запретить фурам из Польши проезд по РФ – СМИ

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В Госдуме хотят подготовить запрет на передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России. Об этом сообщает газета "Известия".

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев обратился в кабмин с просьбой запретить польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ.

"Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры", – заявил депутат.

Он уточнил, что предлагает данную меру в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве. Москвичев также предлагает увеличить стоимость дизельного топлива для фур из Польши в 1,5–2 раза при заправке на АЗС на территории России.

По словам Москвичева, данные инициативы он уже обсуждал с Минтрансом и МИД РФ, а также департаментом транспорта аппарата правительства РФ.

"Коллеги из министерств говорят, что нас поддержат", – сообщил он.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев заявил, что также поддерживает данную идею. По его словам, стоимость доставки от подобных мер не вырастет, так как польские машины все равно будут доезжать до границы.

29 апреля власти Польши и полиция ворвались в школу при посольстве России, расположенной на Келецкой улице в Варшаве, и потребовали освободить помещение. Вечером того же дня все сотрудники школы покинули ее.