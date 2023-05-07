Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Провокации Польши против России могут привести к военному столкновению с ужасными последствиями. Такое мнение выразил обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

Журналист привел в примел изъятие Польшей здания школы при российском посольстве. По его словам, это действие направлено только на то, чтобы вызвать раздражение Москвы.

При этом, считает Баразон, мысль о "сильном НАТО, которое уничтожит злых русских", быстро пропадет в случае реального конфликта.

"Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны", – пишет обозреватель.

Он также считает, что союзники Польши недооценивают опасность действий Варшавы. Баразон считает, что им следует остановить эскалацию конфликта.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил, что польская оппозиция хочет прекратить конфликт на Украине, чтобы снова сотрудничать с Россией. При этом, по его мнению, таких же взглядов придерживается и часть Европы.

СК РФ изучит обстоятельства захвата школы при посольстве РФ в Варшаве