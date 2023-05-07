07:19Политика
Провокации Польши против России могут привести к мировой войне и миллионам погибших – СМИ
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Провокации Польши против России могут привести к военному столкновению с ужасными последствиями. Такое мнение выразил обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.
Журналист привел в примел изъятие Польшей здания школы при российском посольстве. По его словам, это действие направлено только на то, чтобы вызвать раздражение Москвы.
При этом, считает Баразон, мысль о "сильном НАТО, которое уничтожит злых русских", быстро пропадет в случае реального конфликта.
"Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны", – пишет обозреватель.
Он также считает, что союзники Польши недооценивают опасность действий Варшавы. Баразон считает, что им следует остановить эскалацию конфликта.
Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил, что польская оппозиция хочет прекратить конфликт на Украине, чтобы снова сотрудничать с Россией. При этом, по его мнению, таких же взглядов придерживается и часть Европы.
СК РФ изучит обстоятельства захвата школы при посольстве РФ в Варшаве
Читайте также