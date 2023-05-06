Памятник Благодарности Красной армии сняли в Польше, который был установлен в 1945 году на месте захоронения солдат 1-го Украинского фронта, в городке Глубчицы, на юго-западе страны.

Там покоились около семисот советских воинов. В 1952 году провели эксгумацию останков. По данным польского Красного Креста, в городе не осталось захоронений советских военных. Между тем польский Институт национальной памяти назвал памятник Благодарности Красной армии пропагандистским объектом.

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