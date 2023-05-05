Астролог рассказала, чем нужно заняться во время лунного затмения 5 мая

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В период лунного затмения, 5 мая, лучше всего заняться глубоким самоанализом, рассказала Москве 24 астролог, астропсихолог Тиана Атлас.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что лунное затмение произойдет 5 мая 2023 года с 18:14 до 22:31 по московскому времени. При этом максимальное погружение Луны в полутень наступит в 20:23. Наблюдать событие можно будет на большей части территории России, кроме Таймыра и Чукотки.

По словам эксперта, это затмение способно помочь нам раскрыть новые грани себя и оставить позади то, что уже не нужно. "Поэтому сейчас самое время разобраться в своих чувствах и подумать, что для вас действительно важно, а что – второстепенно", – отметила астролог.

Уже вблизи затмения будет появляться много возможностей, однако действовать слишком рискованно нельзя – можно перестараться и потерять то, о чем потом придется жалеть. "Остерегайтесь необдуманных решений и постарайтесь не переоценить свои возможности", – посоветовала Атлас.





Тиана Атлас астролог, астропсихолог Сейчас лучшая стратегия – сохранять спокойствие и фиксировать предложения и идеи этого периода. А претворять что-то в жизнь стоит уже после 16 мая.

Особенное влияние лунного затмения почувствуют знаки зодиака Телец, Лев, Скорпион и Водолей. По словам Атлас, у этих людей могут наступить кардинальные стремительные перемены в личной жизни, деловой сфере и во взаимоотношениях с окружающими.

Астролог также рассказала, чем будет благоприятно заняться в лунное затмение каждому знаку зодиака.

Овнам она посоветовала уделить больше внимания своей физической форме и возобновить спортивные тренировки. Тельцам – позаботиться о родных и близких, показать им свою любовь, теплоту.





Тиана Атлас астролог, астропсихолог Близнецы могут найти во время затмения ответы на свои вопросы, поэтому им стоит сосредоточиться на этом. А Ракам сейчас необходимо больше говорить о своих эмоциях, делиться чувствами с близкими и друзьями.

Львам важно проявлять терпение и держать свои эмоции под контролем, потому что любой конфликт вблизи затмения может оставить след на долгие годы. Девам же надо больше думать о своем здоровье и не нервничать по мелочам, предупредила астролог.

"Весы, невзирая ни на что, должны наслаждаться каждым моментом и находить гармонию в своей жизни. А Скорпионам важно сосредоточиться на долгосрочных планах и целях, у них наступает новый период", – отметила астролог.

Стрельцам она порекомендовала оставить сомнения и просто довериться своим интуитивным ощущениям, потому что все ответы находятся внутри. Козерогам – приготовиться к тому, что ближайший период принесет новые возможности в профессиональной сфере.

Водолеям стоит немного притормозить, отдохнуть, взглянуть на свою жизнь в ретроспективе и поставить цели на будущее. Рыбам же надо использовать мощный поток творческого вдохновения, который принесет им предстоящее затмение, заключила Атлас.

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