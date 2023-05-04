Астролог назвала знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача в мае

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В мае каждому из знаков зодиака повезет по-своему, но особенно удачливыми будут Овны. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

По ее словам, в первой половине мая у Овнов появится возможность проявить себя, повысить свой авторитет. Но для этого им надо быть максимально активными и не лениться. Также важно избавиться от чувства внутреннего беспокойства. "Нужно перестать сомневаться и откладывать все на последний день", – посоветовала астролог.

Для Львов настало время проявлять лидерские качества. "Главное – делать это обдуманно, чтоб не перепутать лидерство с высокомерием", – отметила Шустина. Прекрасные перспективы открываются для представителей этого знака в спорте, а также в бизнесе – они могут заключить выгодную сделку или проект.



Евгения Шустина астролог Стрельцы в мае получат результаты своего труда. Им повезет в обучении, особенно если это повышение квалификации. Не исключен карьерный рост либо новые интересные обязанности с хорошей оплатой. Удачными будут дальние командировки или заграничные поездки.

Тельцам и Близнецам Вселенная сейчас дает много возможностей, главное – их заметить и не упустить. Астролог порекомендовала этим знакам не сбавлять набранных оборотов, не забывать включать интуицию и выбирать действия, которые приведут к результату. Тогда во второй половине месяца крупно повезет в финансах.

Второе дыхание откроется в мае у деятельных Раков: появится очень хорошая возможность реализовать все свои задумки и цели, пояснила астролог. А Девам Вселенная подарит возможность закрутить головокружительный роман или встретить человека, который поможет в бизнесе, добавила эксперт.

Предыдущие события позволили Весам перезагрузиться, чтобы двигаться дальше. За свое упорство и силу воли представители этого знака могут рассчитывать в мае на удачные сделки с выгодными условиями и хороших клиентов. "Некоторые Весы будут особенно романтичны и в весенние дни заведут перспективные знакомства", – отметила Шустина.



Евгения Шустина астролог Любящим рисковать Скорпионам повезет в решении суперсложной задачи, если они будут действовать непривычно и нестандартно. Также вероятны финансовые поступления из разных источников.

По словам астролога, прекраснейший период ждет в мае Козерогов. Они получат результаты своих действий в карьере, причем сочтут это не везением, а закономерностью. Их статус повысится, если они освободятся от старых эмоций и перестанут жить прошлым.

Водолеям же выпадает шанс реализовать себя в успешной компании. Кроме того, они смогут приблизиться к своей мечте или даже осуществить ее, если наберутся терпения и начнут действовать, а не топтаться по кругу, предупредила Шустина.

В свою очередь, Рыбам повезет в творчестве: на них снизойдет вдохновение, захочется делать что-то красивое. "А к концу мая они почувствуют, что на них обращают внимание, замечают их достоинства", – заключила астролог.

Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина предупредила о периоде ретроградного Меркурия, который продлится с 21 апреля по 15 мая. В это время не рекомендуется начинать новые дела, устраиваться на работу, оформлять важные документы, совершать крупные сделки купли-продажи, а также отправляться в любые поездки.