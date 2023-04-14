Астролог рассказала о событии, которое повлияет на планы путешественников

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Непредсказуемый поворот событий из-за влияния ретроградного Меркурия ждет тех, кто планирует отправиться в путешествие с 21 апреля по 15 мая. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По ее словам, во время ретроградного Меркурия возрастает риск искажения любой информации: она может быть неверно истолкована, потеряна либо получена с ошибками. В связи с этим не рекомендуется начинать новые дела, устраиваться на работу, оформлять важные документы, совершать крупные сделки купли-продажи. Также не стоит отправляться в путешествия, предупредила астролог.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Высок риск, что запланированная на ретроградный Меркурий поездка в итоге сорвется. Либо во время нее будут происходить досадные ошибки и недоразумения.

Ближайший период ретроградного Меркурия начнется 21 апреля и продлится до 15 мая. Если путешествие или командировка выпадает на это время и перенести событие никак нельзя, надо тщательно к нему подготовиться.

"Несколько раз проговорите с принимающей стороной все детали поездки. Убедитесь, что данные зафиксированы без ошибок, заявка принята и вас действительно ждут", – посоветовала Файкина.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Этот ретроградный Меркурий будет идти по Тельцу. Значит, в первую очередь он заденет финансовые вопросы. Поэтому заранее убедитесь, что оплата за отдых действительно прошла, заручитесь подтверждающими это документами.

Так как в этот период резко возрастает риск что-либо потерять, важно быть особо внимательным к вещам. "Запоминайте, что куда положили и не оставляйте ничего без присмотра. Заранее сделайте электронные копии всех важных документов, чтобы они были у вас и в телефоне", – рекомендовала астролог.

Кроме того, нужно предусмотреть ситуацию с потерей багажа: стоит прикрепить на сумку бирку с информацией о владельце – ФИО и контактный телефон, отметила эксперт.

По словам астролога, опаснее всего в ретроградный Меркурий путешествовать по новым местам. Поэтому тем, кто еще не определился с туристическим направлением, Файкина посоветовала выбирать уже знакомые маршруты.

"При этом лучше всего брать возвратные билеты. Тогда будет возможность вернуть деньги, если поездка по каким-то причинам отменится", – заключила эксперт.

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