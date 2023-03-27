Эксперты назвали стоимость отдыха в РФ и за границей на майские каникулы

Сочи, Санкт-Петербург и курорты Турции вошли в число самых востребованных мест отдыха россиян на майские каникулы, рассказали Москве 24 представители туриндустрии. Разбираемся, какие еще направления в стране и за рубежом пользуются наибольшей популярностью и сколько будет стоить отдых в эти даты.



Поездки по стране

Россияне начали покупать авиабилеты на майские еще в конце 2022 года. Наиболее популярные направления из столицы на эти даты – Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Вслед за ними по востребованности идут Казань и Калининград. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон", вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.





Алексан Мкртчян генеральный директор сети турагентств "Розовый слон", вице-президент Альянса туристических агентств России Если зимой можно было купить билет до Сочи за 6 тысяч рублей в обе стороны, то сейчас они обойдутся в 15 тысяч туда-обратно. И это не последний рост цен, перелет будет дорожать еще больше.

"Но, к счастью, на стоимости билетов в Санкт-Петербург это почти не отразилось. Сейчас перелет в обе стороны стоит около 7 тысяч", – рассказал он.

В то же время путешествие в Минеральные Воды сильно подорожало, продолжил эксперт. "Один день в санатории на эти даты будет стоить 7–15 тысяч рублей на человека. Но, как правило, на майские выходные люди предпочитают экскурсионный, а не оздоровительный отдых. Цена за гостиницу начинается от 3 тысяч рублей на человека с завтраками", – отметил Мкртчян.

В этом году москвичи также часто выбирают Дагестан, добавила основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская в беседе с Москвой 24.

"В таком путешествии речь идет скорее не о комфорте, а о красивой природе, горных ущельях, самобытной кухне, радушном местном населении, конных прогулках. Многие туристы остаются в восторге. Еще одно преимущество направления – недолгий перелет. Длительность тура может быть небольшая – от двух до пяти дней. Цена варьируется от 30 до 80 тысяч рублей на человека без перелета", – рассказала она.



Зарубежные направления

Среди заграничных курортов наибольшей популярностью на майские выходные пользуются Турция и Египет, рассказал Алексан Мкртчян.





Алексан Мкртчян генеральный директор сети турагентств "Розовый слон", вице-президент Альянса туристических агентств России В Турции уже можно будет купаться. На майские выходные это направление сильно дорожает, но все равно поездка выйдет намного дешевле, чем в июле-августе: недельный тур в хорошем отеле обойдется на двоих примерно в 150 тысяч рублей. Египет будет стоить так же.

Часто бронируют и туры в ОАЭ, отметил в разговоре с Москвой 24 основатель туристической компании "Моретут" Артем Венскель. "В майские выходные наступает самый пик сезона, очень теплая вода, но при этом еще нет летней арабской жары. Варианты туров начинаются от 120–150 тысяч рублей за недельный отдых", – рассказал эксперт.

По его словам, спрос на отдых в Грузии и Армении в этом году сильно упал. Зато россияне часто стремятся посетить Мальдивы в мае. В это время года можно значительно сэкономить на путешествии, отметила Людмила Чернавская.





Людмила Чернавская основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Май – это окончание высокого сезона. И отели в этот период придумывают акции, например бесплатное размещение детей до определенного возраста. Некоторые думают, что на Мальдивах с ребенком делать нечего, но это не так: многие гостиницы работают по семейной концепции. В них есть развивающие и развлекательные клубы для малышей.

По ее словам, лучше всего взять еще несколько выходных в мае и отправиться на Мальдивы на неделю. Такой отдых для семьи из трех человек обойдется примерно в 350 тысяч рублей, заключила эксперт.

