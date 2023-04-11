Сын экс-министра спорта Крыма погиб в зоне проведения спецоперации

Фото: wrestcrimea.ru

Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Дениса погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы республики.

"При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района", – указано в публикации.

Шестак был тренером по греко-римкой борьбе в средней школе № 7, мастером спорта по греко-римской борьбе и серебряным призером чемпионата Украины. Отмечается, что у него осталась супруга и двое детей – сын и дочь.

"Его воинский подвиг во имя Отчизны никогда не будет забыт", – отметили в Федерации спортивной борьбы республики.

Ранее сообщалось о смерти командира подразделения Народной милиции ЛНР "Сурикаты" с позывным Берег Игоря Мангушева. По словам его друга Акима Апачева, он получил тяжелое ранение в голову 4 февраля в районе города Стаханова ЛНР.

Апачев добавил, что в следствие были переданы материалы дела, где заявили, что знают, кто убил военнослужащего. Эксперты предполагали, что в командира стреляли из пистолета калибром 9 миллиметров с близкого расстояния.



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