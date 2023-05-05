Астроном рассказал, как в Москве увидеть полутеневое затмение Луны 5 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Увидеть полутеневое затмение Луны в столице проблематично, потому что большую часть времени небесное тело будет находиться под и низко над горизонтом. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Жители большей части регионов РФ, за исключением Таймыра и Чукотки, смогут наблюдать 5 мая полутеневое затмение Луны. Оно начнется в 18:14 и завершится в 22:31 по московскому времени. При этом в 20:23 произойдет максимальное погружение Луны в полутень.

По словам Дмитрия Вибе, москвичам не стоит ждать какого-то особенно зрелищного события. Поскольку затмение полутеневое, потемнение Луны будет незначительным.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Полутеневое затмение Луны начинается в 18:14. В это время Луна у нас еще будет под горизонтом. Так что она взойдет уже частично затемненная.

Рассмотреть необычное явление в Москве будет проблематично, говорит астроном.

"Большую часть времени затмения Луна будет как раз восходить и, соответственно, находиться низко над горизонтом. В условиях городской застройки велика вероятность, что ее не будет видно. Она окажется низко над горизонтом, будет закрыта деревьями, домами и еще чем-нибудь. Но если найти хорошее место с открытым горизонтом в восточной части неба, то, может быть, что-то удастся разглядеть", – отметил он.

Тем, кто хочет попытаться увидеть полутеневое затмение Луны, специалист посоветовал сперва сфотографировать небесное тело на телефон, чтобы избежать обмана зрения.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Нужно, чтобы глаза не сыграли с вами шутку. Мы часто видим то, что нам хочется. То есть, если заранее себе внушить, что часть лунного диска потемнела, это можно очень хорошо увидеть, хотя на самом деле такого не будет. Так что лучше сфотографировать Луну и посмотреть, проявится ли потемнение на фото или нет. Если да, можно будет посмотреть на саму Луну и постараться увидеть потемнение уже своими глазами.

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