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Астроном рассказал, как в Москве увидеть полутеневое затмение Луны 5 мая
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Увидеть полутеневое затмение Луны в столице проблематично, потому что большую часть времени небесное тело будет находиться под и низко над горизонтом. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Жители большей части регионов РФ, за исключением Таймыра и Чукотки, смогут наблюдать 5 мая полутеневое затмение Луны. Оно начнется в 18:14 и завершится в 22:31 по московскому времени. При этом в 20:23 произойдет максимальное погружение Луны в полутень.
По словам Дмитрия Вибе, москвичам не стоит ждать какого-то особенно зрелищного события. Поскольку затмение полутеневое, потемнение Луны будет незначительным.
Рассмотреть необычное явление в Москве будет проблематично, говорит астроном.
"Большую часть времени затмения Луна будет как раз восходить и, соответственно, находиться низко над горизонтом. В условиях городской застройки велика вероятность, что ее не будет видно. Она окажется низко над горизонтом, будет закрыта деревьями, домами и еще чем-нибудь. Но если найти хорошее место с открытым горизонтом в восточной части неба, то, может быть, что-то удастся разглядеть", – отметил он.
Тем, кто хочет попытаться увидеть полутеневое затмение Луны, специалист посоветовал сперва сфотографировать небесное тело на телефон, чтобы избежать обмана зрения.
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