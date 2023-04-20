Астроном назвал понятие "коридор затмений" антинаучным

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Понятия коридор затмений не существует в науке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова российского астронома, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга, доцента физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимира Сурдина.

По его словам, данное понятие не имеет никакого отношения к научной сфере. Вместе с этим он удивился тому факту, что словосочетание "коридор затмений" является довольно распространенным.

Такое понятие возникло из астрологической терминологии. По словам астролога, нумеролога, психолога Елены Файкиной, с солнечного затмения, которое пройдет 20 апреля, начинается так называемый коридор затмений. После солнечного, утверждает она, следует лунное затмение.

В свою очередь, научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что россияне не увидят гибридное солнечное затмение, потому что тень от Луны, закрывающей Солнце, не попадет на территорию страны.