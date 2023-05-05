Подполковник и капитан полиции из Татарстана погибли в зоне проведения СВО

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) при исполнении служебных обязанностей погибли подполковник полиции Марсель Мубаракшин и капитан полиции Айсаф Галиев. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ по Республике Татарстан.

Сотрудники ведомства выразили соболезнования родным и близким погибших.



Подполковник Мубаракшин приступил к службе в 2004 году в Казани, где благодаря исполнению своих обязанностей со временем стал заместителем начальника отделения по организации работы дежурных частей оперативного отдела Управления МВД РФ по Казани.

Мужчина был удостоен наград "За доблесть в службе" и "За отличие в службе" III, II степени, а также нагрудным знаком за отличную службу в МВД по республике.

Галиев решил стать сотрудником правоохранительных служб в 2010 году. Изначально он был следователем в 6-м отделении полиции "Савиново", после чего стал начальником по вопросам миграции отдела МВД РФ по Сабинскому району.

Капитан полиции был награжден "За отличие в службе" III степени и нагрудным знаком "За отличную службу в МВД по Республике Татарстан".

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