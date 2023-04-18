Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном

Фото: телеграм-канал "Pravda Gerashchenko"

Бывший депутат Верховной рады Олег Барна погиб в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

Уточняется, что бывший политик погиб за день до своего рождения.

Барна стал известен на Украине в 2015 году, когда во время потасовки в Верховной раде попытался вынести с трибуны занимавшего тогда пост премьер-министра Арсения Яценюка. Впоследствии он заявил, что просто хотел обнять премьера.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб американский морской пехотинец Дэниэл Свифт, воевавший на стороне ВСУ. Свифт служил в Ираке и Афганистане, а в марте 2019 года морпех дезертировал из американской армии.

До этого на Украине погиб гражданин США Стивен Забельски. 52-летний выходец из штата Нью-Йорк погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка.