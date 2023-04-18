18 апреля, 23:47Политика
Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном
Фото: телеграм-канал "Pravda Gerashchenko"
Бывший депутат Верховной рады Олег Барна погиб в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.
Уточняется, что бывший политик погиб за день до своего рождения.
Барна стал известен на Украине в 2015 году, когда во время потасовки в Верховной раде попытался вынести с трибуны занимавшего тогда пост премьер-министра Арсения Яценюка. Впоследствии он заявил, что просто хотел обнять премьера.
Ранее сообщалось, что на Украине погиб американский морской пехотинец Дэниэл Свифт, воевавший на стороне ВСУ. Свифт служил в Ираке и Афганистане, а в марте 2019 года морпех дезертировал из американской армии.
До этого на Украине погиб гражданин США Стивен Забельски. 52-летний выходец из штата Нью-Йорк погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка.
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