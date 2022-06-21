Гражданин США Забельски погиб на Украине – СМИ

11:24
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Гражданин США Стивен Забельски погиб на Украине во время спецоперации. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на некролог в издании родного города американца.
Информацию о гибели Забельски подтвердили в Госдепартаменте. Газета отметила, что он стал по меньшей мере вторым американцем, погибшим на Украине. О смерти первого гражданина США Вилли Джозефа Кэнсела во время спецоперации стало известно в начале июня, подчеркнула Washington Post.
По данным издания, 52-летний выходец из штата Нью-Йорк Забельски погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. При этом дома у него остались жена и пятеро приемных детей.
В Washington Post отметили, что Госдепартамент связался с семьей погибшего и предоставил необходимую консульскую помощь.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По его словам, те из иностранцев, кто остался жив, все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий. Кадыров добавил, что если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Количество западных наемников на Украине продолжило сокращаться
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