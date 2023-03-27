В Ставропольском крае сообщили о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого

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Погиб командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий, сообщил глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков в своем телеграм-канале.

По его словам, это огромная утрата для Ставрополья. Теньков напомнил, что за время службы Лисицкий не раз принимал участие в боевых операциях и прошел не одну горячую точку.

В частности, Герой России принимал участие в боевых операциях в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии, а также в специальной военной операции на Украине.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в зоне специальной военной операции на Украине. Звание было присвоено посмертно за мужество и героизм, которые были проявлены Васильевым при исполнении гражданского долга.

Священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей. До этого при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб протоиерей Олег Артемов. Он попал под обстрел украинского "Смерча".



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