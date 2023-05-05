05 мая, 23:23Политика
Пригожин сообщил, что за 5 мая "Вагнер" продвинулся в Артемовске на 170 метров
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за пятницу, 5 мая, продвинулись в Артемовске на 170 метров.
"Подразделения "Вагнер" сегодня продвинулись до 170 метров в различных направлениях и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади города", – отметил бизнесмен в телеграм-канале своей пресс-службы.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время контролируют 2,52 квадратных километра.
По словам Пригожина, группы "Вагнера" могут продвигаться в городе до 9 мая.
Ранее Пригожин заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" вынуждены покинуть Артемовск из-за нехватки боеприпасов и больших потерь, группа передаст занимаемые позиции Вооруженным силам РФ 10 мая.
Он обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову с требованием предоставить группе боеприпасы.
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