Пригожин сообщил, что за 5 мая "Вагнер" продвинулся в Артемовске на 170 метров

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за пятницу, 5 мая, продвинулись в Артемовске на 170 метров.

"Подразделения "Вагнер" сегодня продвинулись до 170 метров в различных направлениях и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади города", – отметил бизнесмен в телеграм-канале своей пресс-службы.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время контролируют 2,52 квадратных километра.

По словам Пригожина, группы "Вагнера" могут продвигаться в городе до 9 мая.

Ранее Пригожин заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" вынуждены покинуть Артемовск из-за нехватки боеприпасов и больших потерь, группа передаст занимаемые позиции Вооруженным силам РФ 10 мая.

Он обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову с требованием предоставить группе боеприпасы.



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