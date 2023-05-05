Российские силы уничтожили мост, по которому ВСУ подвозили боеприпасы в Артемовск

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Российские силы уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов в Артемовск. Об этом рассказали Минобороны России.

"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", – говорится в сообщении.

Штурмовые отряды продолжают наступать в западной части города при поддержке десантников, которые сковывают противника на флангах, отметили в ведомстве.

Оперативно-тактическая и армейская авиации совместно с артиллерией "Южной" группировки войск атаковали живую силу противника и технику в районе Калиновки и Красного в ДНР.

В общей сложности за сутки авиация на этом направлении осуществила семь самолетовылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что группа будет выведена из Артемовска из-за нехватки боеприпасов. Он потребовал у Минобороны предоставить ЧВК необходимое количество снарядов. Пресс-служба Пригожина поделилась видео, на кадрах показаны потери группы за один день – там было несколько десятков тел.

Российские штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска