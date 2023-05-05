Экс-разведчик США считает, что Россия нанесет поражение ВСУ к началу осени

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации нанесут поражение Вооруженным силам Украины к концу лета – началу осени. Этим мнением поделился бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, выступая на презентации своей книги "Гонка разоружения".

"Считаю, что нет никаких причин для того, чтобы Россия проиграла с военной точки зрения", – передает ТАСС слова Риттера.

Он подчеркнул, что при желании России победить не будет никаких причин, чтобы не закончить вооруженных конфликт на Украине к концу лета или началу осени. Риттер считает, что у РФ имеется необходимый военный потенциал для разгрома Украины в военном плане.

В ходе презентации книги экс-разведчик сказал, что завершается эпоха однополярности, а Соединенные Штаты теряют позицию глобального гегемона. Он также сказал, какие союзы сейчас формируются.

"Это, например, союз стран БРИКС, туда стремятся также Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия. На чем основан этот союз? Он основан на едином экономическом видении, на едином видении пути экономического развития", – подчеркнул Риттер.

Отмечается, книга Риттера "Гонка разоружения" рассказывает историю заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее подразделения ЧВК "Вагнер" вынуждены покинуть Артемовск из-за нехватки боеприпасов и больших потерь, группа передаст занимаемые позиции Вооруженным силам РФ 10 мая.



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