Москвичей предупредили о рекордно холодной погоде 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили, что суббота, 6 мая, может стать одним из самых холодных дней в столице за всю историю наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что может быть установлен рекорд на фоне температурных показателей, которые были зафиксированы в эту дату в прошлые годы.

Как отметил синоптик, в Москве, как и в Санкт-Петербурге, температура будет на 7–8 градусов ниже нормы.

"Не исключено, что 6 мая будет одним из самых холодных дней за историю наблюдений. Пока низкая температура наблюдалась дневная – 5,5 градуса", – передает РИА Новости его слова.

Ранее москвичей предупредили, что в столичном регионе в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, ожидается от -2 до -5 градусов ночью и холодная погода – днем. Вильфанд сообщил, что также прогнозируется мокрый снег и появление временного снежного покрова.

Однако с наступлением второй декады мая температура воздуха в Москве будет подниматься до 20 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



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