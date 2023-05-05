Москвичей предупредили о прохладной погоде в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве и Центральной России 6 мая прогнозируется вторжение арктического холода. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

Синоптик заявил, что температура воздуха опустится ниже 10 градусов, ожидается мокрый снег. При этом Шувалов отметил, что в оставшиеся праздничные дни потеплеет до 15 градусов.

"6 мая – очень неприятный день в центральных областях России, включая Москву и Подмосковье. Температура опустится заведомо ниже 10 градусов днем, ожидается сильный северо-западный ветер и мокрый снег. 7 мая осадки постепенно прекратятся, и до 9 мая включительно установится погода без осадков", – рассказал он.

По словам Шувалова, днем столбики термометров покажут 8–10 градусов, а 8 мая – до 11–13 градусов. Уже 9 мая температура повысится до 15 градусов.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе прогнозируется до -2...-5 градусов ночью и холодная погода – днем в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая. В это время ожидается мокрый снег, снег и появление временного снежного покрова.

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