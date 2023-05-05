Отопление снова включат в Подмосковье на период майских праздников

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Из-за ожидающихся заморозков в предстоящие праздничные выходные в Подмосковье снова включат отопление. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

"Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Самарина.

В министерстве напомнили, что обычно подачу тепла в дома начинают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов. При этом вопрос о включении или отключении отопления решается на местах. Так, например, в некоторых районах Подмосковья отопление еще не отключали.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в столичном регионе может похолодать до -5...-2 градусов ночью. Дневная же температура воздуха не будет превышать 7 градусов. Прогнозируется мокрый снег, снег и появление временного снежного покрова.

Мокрый снег выпал утром 5 мая в Московской области. Осадки фиксировали в том числе в Клину и Дубне.



В нескольких районах Подмосковья выпал снег