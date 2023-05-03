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13:40

Политика

Москва готовит ответ на захват школы при посольстве РФ в Польше – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия начала подготовку ответных шагов на захват школы при своем посольстве в Польше. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ответные меры (в таких ситуациях. – Прим. ред.) принимаются, а затем и озвучиваются как стороне, которой мы отвечаем, так и в публичном пространстве после детальной межведомственной проработки. Она (проработка ответных шагов. – Прим. ред.) стартовала, могу вас в этом заверить", – сказала дипломат.

29 апреля польские власти совместно с полицией ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули.

В МИД РФ пообещали ответить на действия польских властей. 2 мая стало известно, что российская сторона передала в МИД Польши ноту протеста в связи со случившимся.

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