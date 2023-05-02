Посольство РФ в Польше передало в МИД страны ноту протеста из-за захвата здания школы

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Посольство РФ в Польше передало в МИД страны ноту протеста, сообщает ТАСС. Поводом послужил захват здания российской школы в Варшаве.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва жестко ответит на захват школы при посольстве России в Польше. Школа переедет в новое здание в течение нескольких дней, сказала она.

29 апреля польские власти совместно с полицией ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули.

СК РФ изучит обстоятельства захвата школы при посольстве РФ в Варшаве