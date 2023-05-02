В Кремле заявили, что отношения между РФ и Польшей не ждет ничего хорошего

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Судя по поведению польских властей, отношения между Москвой и Варшавой вряд ли приобретут положительную динамику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет", – отметил он.

Песков добавил, что польские власти в данный момент охвачены русофобией, которая лишила их трезвости в подходах ко многим вещам. Он пообещал, что все происходящее не останется без последствий.

В конце апреля польские власти совместно с сотрудниками полиции ворвались в здание школы при посольстве РФ в Варшаве. Они потребовали от сотрудников диппредставительства покинуть здание до вечера, требование было выполнено.

После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству дать правовую оценку захвату здания школы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Польшей, однако от этого могут пострадать российские граждане.

По ее словам, такое решение может заблокировать многие аспекты работы. Она отметила, что помощь также необходима людям, которые направляются с Украины через Польшу.



Российские следователи дадут правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве