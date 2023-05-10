Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за инцидента с самолетом погранслужбы

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Посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в министерство иностранных дел республики в связи с перехватом самолета польской погранслужбы российским истребителем над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Польши Лукаша Ясину.

"10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши", – заявил Ясина.

Польские СМИ сообщали, что российский истребитель перехватил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем 5 мая. Как уточнили польские пограничники, "опасное событие" произошло во время полета самолета погранстражи Turbolet L-410 в ходе операции под командованием Румынии.

В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что все полеты российских истребителей выполняются в соответствии с нормами международного права.

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