06:49Общество
С начала спецоперации на территорию РФ было пропущено 3,5 млн украинцев – Погранслужба
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
С начала проведения спецоперации на Украине более 3,5 миллиона украинских граждан перешли через границу на территорию РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
Он напомнил, что в связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий был организован въезд лиц, которые вынужденно покинули свои места проживания.
Одновременно с этим Кулишов сообщил, что с началом проведения СВО на российско-украинском участке госграницы обострились угрозы военного характера. Так, были зафиксированы попытки провокаций со стороны Украины, а также заброски на территорию России диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
В качестве примера российский генерал напомнил, как члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая.
Кулишов отметил, что в подобных условиях в соответствии с решением Владимира Путина было осуществлено наращивание оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов.
Кроме того, были приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию границы РФ, включая создание системы оборонительных фортификационных сооружений.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что необходимо ввести право на использование членами подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, оружия во время контртеррористических операций.
До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил создать в российских регионах, граничащих с Украиной, объединенный штаб, который будет координировать работу всех представителей силовых ведомств по охране госграницы.
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